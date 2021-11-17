В Ивановской области свободно более 30% коек для пациентов с COVID-19

ИВАНОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Ивановской области составляет 1 030, или 33%, что вдвое больше, чем десять дней назад. Всего в регионе развернуты 3 092 инфекционные койки, сообщает в среду департамент здравоохранения Ивановской области.

"Всего в стационаре находятся 2 062 человека, в том числе на койках с кислородом - 1 483 человека, на аппаратах ИВЛ - 125 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 1 030 коек (33% от всего инфекционного коечного фонда - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. По данным на 8 ноября, в ковидных госпиталях области насчитывалось порядка 14% свободных коек.

Согласно данным департамента, рост числа свободных коек обусловлен возросшим количеством выписанных пациентов, при этом число госпитализаций за последние десять дней осталось примерно на том же уровне.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 59 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 226 диагнозов, умерли 2 001 человек. Всего вакцинированы 408 тыс. человек, планируется привить порядка 600 тыс. человек.