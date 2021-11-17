Госдума приняла в I чтении законопроект об основаниях недействительности загранпаспортов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий основания для признания загранпаспортов россиян недействительными.

Законопроектом предлагается дополнить закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" статьей 8.1, предусматривающей перечень оснований для признания недействительными документов, удостоверяющих личность - гражданских, служебных и дипломатических паспортов. К ним относятся утрата паспорта, истечение срока его действия, изменение фамилии, имени и отчества владельца, даты рождения, места рождения, изменение пола, смерть владельца.

В этот же перечень вошли невозврат без уважительной причины паспорта после окончания служебной командировки, прекращение гражданства РФ, отмена решения о приобретении владельцем гражданства РФ, установление факта отсутствия у владельца гражданства РФ, оформление паспорта по поддельным либо недействительным документам. Кроме того, в перечень оснований входит внесение в паспорт недостоверных сведений, непригодность паспорта для дальнейшего использования, неполучение паспорта его владельцем в течение трех лет со дня оформления, неполучение по истечении года после оформления дипломатического или служебного паспорта организацией, направляющей гражданина в служебную командировку.

Изъятие паспортов

Законопроект уточняет порядок изъятия паспортов у россиян. В соответствии с действующими положениями, если выезд из страны ограничен из-за уклонения от исполнения обязательств, наложенных на гражданина судом, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого или осужден за совершение преступления, его "паспорт подлежит изъятию уполномоченными органами и направляется в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта".

Инициатива предусматривает дополнительное основание - при наличии двух действительных паспортов новый документ можно выдать только после изъятия одного из ранее выданных. Также уточняется, что изъятие осуществляется в пределах компетенции судом, СК, МВД, ФСБ, ФТС, ФССП, МИД.

Помимо этого, предлагается закрепить за МВД и другими органами, оформляющими и выдающими паспорта, полномочия по определению порядка проведения проверок с целью выявления нарушений при выдаче основных документов, удостоверяющих личность, и уведомления об их недействительности. "Порядок и сроки изъятия паспорта предлагается установить актом правительства Российской Федерации. В целях обеспечения соблюдения прав граждан по результатам изъятия документа будет составляться протокол (акт), копия которого может быть выдана гражданину по его просьбе", - уточняется в пояснительной записке.

Законопроект также уточняет порядок информирования граждан об ограничении их права на выезд из РФ. Согласно предлагаемым нормам, россиян будут уведомлять об этом не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения с указанием оснований и срока ограничения.