{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голикова предложила внести клинические исследования в программу центров мирового уровня

Вице-премьер пояснила, что федеральный закон о государственном регулировании в области генной инженерной деятельности был принят в 1996 году, и в полном объеме не соответствует запросам современности

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проведение клинических и доклинических исследований и их финансовая поддержка сегодня не включены в программу создания центров мирового уровня, такие предложения необходимо внести в новую федеральную программу развития генетических технологий. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня в программу создания центров мирового уровня не включены доклинические и клинические исследования и их финансовая поддержка. При вашей поддержке, Владимир Владимирович, и при доработке программ с учетом того, что основную программу нужно продлить до 2030 года, мы готовы такие предложения внести", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Она пояснила, что федеральный закон о государственном регулировании в области генной инженерной деятельности был принят в 1996 году, и в полном объеме не соответствует запросам современности, хотя точечные изменения в него уже вносились.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
В Дербенте 2023 году планируют начать строительство водовода "Шурдере-Дербент"
Предварительная производительность комплекса сооружений и водоводов составляет 35 тыс. кубических метров в сутки
Читать полностью