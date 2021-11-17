Голикова предложила внести клинические исследования в программу центров мирового уровня

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проведение клинических и доклинических исследований и их финансовая поддержка сегодня не включены в программу создания центров мирового уровня, такие предложения необходимо внести в новую федеральную программу развития генетических технологий. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня в программу создания центров мирового уровня не включены доклинические и клинические исследования и их финансовая поддержка. При вашей поддержке, Владимир Владимирович, и при доработке программ с учетом того, что основную программу нужно продлить до 2030 года, мы готовы такие предложения внести", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Она пояснила, что федеральный закон о государственном регулировании в области генной инженерной деятельности был принят в 1996 году, и в полном объеме не соответствует запросам современности, хотя точечные изменения в него уже вносились.