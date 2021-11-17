Жители Липецкой области стали меньше обращаться к властям по вакцинации и больше по ЖКХ

ЛИПЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с вакцинацией от ковида и профилактикой этого заболевания, ушли на второй план в обращениях жителей Липецкой области в адрес местных властей. Об этом сообщил в среду журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов, подводя промежуточные итоги работы местного центра управления регионом в период с 1 ноября.

"Социальная тематика и ЖКХ лидируют сейчас в обращениях жителей, а вот тема здравоохранения, в частности коронавируса и вакцинации, отошла на второй план", - сказал Артамонов. Он отметил, что на специальный областной портал с начала месяца поступило 919 обращений от граждан, и треть из них касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. "Липчане писали о проблемах с содержанием многоквартирных домов и дворовых территорий, задавали вопросы по отоплению и текущему ремонту домов", - пояснил Артамонов.

Другая по популярности тема - благоустройство, в рамках которой власти получили обращения по отсутствию наружного освещения, восстановлению благоустройства, нарушенного при ремонтных работах. Кроме того, писали на областной портал также о незаконной рекламе - листовках, баннерах, табличках на столбах, деревьях и ограждениях. "Третьей в топе стала тема дорог: это и необходимость ямочного ремонта, и отсутствие твердого покрытия, и сообщения о недостатке фонарей вдоль проезжей части", - заметил Артамонов.

Кроме того, за две недели ноября специалисты центра управления регионом обработали 893 комментария от жителей в соцсетях. "В топ попала социальная тематика, здравоохранение, вопросы по коронавирусу, дороги и благоустройство, при этом больше всего комментариев написали жители областного центра, активно задавали вопросы ельчане и жители Грязинского района", - заключил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что все сообщения, оставленные на региональном портале, а также зафиксированные в системе "Инцидент менеджмент", передаются в соответствующие ведомства и службы. "Профильные специалисты отвечают жителям, давая разъяснения по интересующим вопросам, принимаются также оперативные решения по устранению проблем, если их возможно урегулировать в короткие сроки", - сказали в пресс-службе.