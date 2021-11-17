В Подмосковье снизилось число пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снизилось в Московской области. В настоящее время в регионе 590 таких пациентов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас максимально 650-660 было [пациентов на ИВЛ], утром [было] 590. Переломить [пик] удалось, но это все равно еще очень много. Не хочется излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу тоже было бы глупо, поэтому врачи борются с COVID-19, мы делаем все, чтобы у них были необходимые ресурсы", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее власти региона отметили стабилизацию ситуации с коронавирусом.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 565 432 случая заражения, в том числе 1 691 за последние сутки, выздоровели 495 917 человек, умерли 9 688. По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,4%.