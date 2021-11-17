Делегация Крыма передала гуманитарную помощь народу Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Представители власти Крыма в ходе поездки в Сирию передали народу этой страны груз гуманитарной помощи от аграриев республики, в составе груза - мука, ячневая крупа и рыбные консервы, сообщает региональное министерство внутренней политики, информации и связи.

"По итогам подписания заместителем управляющего делами президента Российской Федерации Ольгой Лякиной и министром муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейном Махлюфом акта передачи сирийской стороне российской гуманитарной помощи члены нашей делегации передали братскому народу Сирии от крымских аграриев муку, ячневую крупу и рыбные консервы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поездки запланированы встречи по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. "По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова крымскую делегацию возглавляет заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов", - говорится в сообщении.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представителями Крыма в составе российской делегации было подписано соглашение с министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий. Из РФ в Сирию поставлялись злаковые культуры, а в Россию - фрукты, орехи, масло и воск.

В июне этого года Аксенов сообщал ТАСС, что товарооборот с Сирией растет. Российские предприятия в Крыму, в соответствии с соглашением, экспортируют в Сирию продукцию для железных дорог и зерновые культуры.