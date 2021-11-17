Глава Марий Эл выделил дополнительно 16,5 млн рублей для закупки экспресс-тестов на ковид

ТАСС, 17 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выделил региональному Минздраву дополнительно 16,5 млн рублей на приобретение тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в среду.

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"В целях исполнения поручения президента России Владимира Путина об увеличении охвата тестированием населения глава республики Александр Евстифеев выделил региональному Минздраву 16,5 млн рублей дополнительно на приобретение ИХА-тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства также будут направлены на покупку расходных материалов для исследований методом ПЦР.

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Марий Эл продлен до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлены 24 673 случая заражения коронавирусом, из них 127 - за последние сутки. 20 593 пациента выздоровели, 722 умерли.