Глава Марий Эл выделил дополнительно 16,5 млн рублей для закупки экспресс-тестов на ковид

ТАСС, 17 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выделил региональному Минздраву дополнительно 16,5 млн рублей на приобретение тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в среду.
"В целях исполнения поручения президента России Владимира Путина об увеличении охвата тестированием населения глава республики Александр Евстифеев выделил региональному Минздраву 16,5 млн рублей дополнительно на приобретение ИХА-тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства также будут направлены на покупку расходных материалов для исследований методом ПЦР.
Режим повышенной готовности из-за пандемии в Марий Эл продлен до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлены 24 673 случая заражения коронавирусом, из них 127 - за последние сутки. 20 593 пациента выздоровели, 722 умерли.