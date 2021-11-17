Власти Костромской области ввели QR-коды для посещения детских развлекательных центров

КОСТРОМА, 17 ноября. /ТАСС/. Детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации в сфере развития творчества, а также аттракционы и зоны игровых автоматов в Костромской области с 20 ноября можно будет посещать только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса, мера распространяется на людей старше 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в среду.

"По требованию Роспотребнадзора в Костромской области расширяется практика применения QR-кодов для посещения общественных мест. С 20 ноября этот список пополняется детскими развлекательными центрами, игровыми комнатами, организациями в сфере развития творчества, аттракционами и зонами игровых автоматов. Решение принято на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

С 15 октября до 1 декабря в регионе QR-коды также необходимо предъявлять при посещении театров, цирка, филармонии, концертных организаций, кинотеатров, музеев, в случае проведения массового мероприятия, при посещении объектов физической культуры и спорта, фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, организаций общественного питания, в том числе функционирующих в гостиницах, зон посадочных мест фуд-корта.

Система пропуска по QR-кодам действует в крупных торговых центрах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами, салонах красоты, массажных салонах и соляриях. Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует до 1 декабря.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 42 123 случая заражения коронавирусом, выздоровели 34 001 человек, умерли 956. За сутки выявлены 200 случаев коронавируса.