В Волгоградской области вырастут штрафы за повторное нарушение ограничений по коронавирусу

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли закон об усилении ответственности за невыполнение установленных антиковидных требований. При повторном совершении правонарушений размеры штрафов будут увеличены, сообщили в среду в пресс-службе облдумы.

"Кодекс Волгоградской области об административной ответственности дополнен новой статьей, которая предусматривает административную ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории региона. Размер административного штрафа для граждан составит от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушений размеры штрафов увеличатся до 5 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о несоблюдении гражданами режима самоизоляции, невыполнении требований о временной приостановке работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания и сферы услуг, а также о проведении мероприятий с присутствием граждан.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены более 111 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 тыс. человек. Сейчас в регионе только с QR-кодом пускают в кафе, непродовольственные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры, организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения. Без кода в регионе не продают проездные билеты на общественный транспорт.