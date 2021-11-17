В Дербенте 2023 году планируют начать строительство водовода "Шурдере-Дербент"

МАХАЧКАЛА, 17 ноября./ТАСС/. Сроительно-монтажные работы водовода "Шурдере-Дербент" планируют начать в 2023 году. Проектирование водовода началось, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Дербента.

"В рамках государственной программы Республики Дагестан "Комплексное территориальное развитие города Дербента" началось проектно-изыскательские работы водовода "Шурдере-Дербент". Начало выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная производительность комплекса сооружений и водоводов составляет 35 тыс. кубических метров в сутки.

"Строительство водовода "Шурдере-Дербент" на первом этапе позволит существенно снизить дефицит питьевой воды в городе, обеспечить противопожарный запас воды в городских резервуарах. Напомним, проблема с питьевой водой наблюдается в Дербенте на протяжении многих десятилетий", - добавили в администрации.

По его словам, в рамках проекта предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС), водозаборных сооружений, перекачивающих насосных станций, резервуаров чистой воды.