Эксперт считает, что умное лесное хозяйство поможет сократить углеродный след

ТЮМЕНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Технологии, связанные с ведением умного лесного хозяйства, помогут повысить поглощающие способности лесов. Об этом в среду в ходе прямого эфира "Губернаторские чтения" сообщил руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

"Два важных направления, которые будут развиваться в России, это карбоновое лесное хозяйство и карбоновое земледелие. И в Тюменской области они вполне актуальны с учетом огромных территорий, земельных и лесных. Это технологии, которые предполагают не просто высадку лесов - предполагается умное лесное хозяйство, то есть высадка тех пород деревьев и такое управление лесом, чтобы повышать поглощающие способности, что в дальнейшем можно монетизировать", - сказал Макаров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в регионе есть ресурсы, в том числе карбоновый полигон, которые позволят эффективно использовать потенциал леса.

Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета - единственный полигон, созданный под эгидой научно-образовательного центра (НОЦ). Он будет выполнять функцию координации для сети подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться технологии сокращения содержания углерода в атмосфере (секвестрация углерода) и регенеративного земледелия.