Более 4 тыс. специалистов по генетическим технологиям подготовят в России к 2024 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 4 400 специалистов в области разработки и применения генетических технологий будут подготовлены в России к 2024 году в рамках 22 исследовательских программ. Об этом сообщил в среду министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

По словам Фалькова, министерство в этом году провело конкурс на реализацию исследовательских программ в области генетических технологий. Обязательным требованием к заявкам на научные программы стало представление мероприятий по развитию кадрового потенциала, то есть в рамках программ должен реализовываться принцип современного образования - обучение через исследование.

"В результате удалось запустить 22 исследовательские программы, и мы рассчитываемся к 2024 году обеспечить подготовку не менее 4 400 специалистов по программам и модулям в области разработки и применения генетических технологий. Эти программы выполняются и молодыми исследователями, аспирантами, которые по результатам смогут защититься и стать специалистами высшей категории", - сказал Фальков.

Он добавил, что в ходе конкурса ряд исследовательских программ было впервые предложено сформировать на принципах гражданской науки. Как пояснил министр, суть такого подхода заключается в массовом привлечении к исследованию обучающихся и простых граждан. На таких принципах были реализованы семь из 22 программ.

"Во-первых, исследования, связанные с генетическими технологиями, поиском и изучением микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений, иным образом провести либо невозможно, либо значительно более долго и затратно. Во-вторых, на практике тысячи молодых людей включаются в научный поиск, знакомятся и заражаются научным творчеством", - отметил Фальков.

По данным министра, конкурс по этим программам был одним из самых сложных как по числу, так и по качеству представленных заявок. За три года реализации этих семи программ министерство ожидает привлечь не менее 30 тыс. школьников и студентов для сбора образцов, анализа данных и результатов.