{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин уверен в успехе Курчатовского института в развитии генетических технологий

Президент напомнил, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, биоресурсные коллекции могут объединяться и в соответствующие центры

НОВО-ОГАРЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в успехе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в области развития генетических технологий.

"Мы знаем еще со времен реализации Советским Союзом ядерного проекта, что если "Курчатник" за что-то берется, то он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому я чувствую, что у нас будет и что выпить, и чем закусить. Так что желаю вам успехов", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития генетических технологий, комментируя выступление президента организации Михаила Ковальчука, доложившего о пользе создания баз данных биоресурсных коллекций.

При этом Путин напомнил, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, биоресурсные коллекции могут объединяться и в соответствующие центры. Однако он отметил, что правовая база таких центров пока не отработана, а в российском законодательстве не определены ни статус, ни функции, ни порядок их деятельности.

"Есть предложение, насколько я понимаю, осуществить такой пилотный проект <...> на базе [Всероссийского] института генетических [ресурсов] растений имени Вавилова в Санкт-Петербурге", - добавил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
В Калининградской области вводится обязательная вакцинация от ковида для лиц старше 60 лет
Мера также коснется людей с хроническими заболеваниями
Читать полностью