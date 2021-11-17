Путин уверен в успехе Курчатовского института в развитии генетических технологий

НОВО-ОГАРЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в успехе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в области развития генетических технологий.

"Мы знаем еще со времен реализации Советским Союзом ядерного проекта, что если "Курчатник" за что-то берется, то он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому я чувствую, что у нас будет и что выпить, и чем закусить. Так что желаю вам успехов", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития генетических технологий, комментируя выступление президента организации Михаила Ковальчука, доложившего о пользе создания баз данных биоресурсных коллекций.

При этом Путин напомнил, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, биоресурсные коллекции могут объединяться и в соответствующие центры. Однако он отметил, что правовая база таких центров пока не отработана, а в российском законодательстве не определены ни статус, ни функции, ни порядок их деятельности.

"Есть предложение, насколько я понимаю, осуществить такой пилотный проект <...> на базе [Всероссийского] института генетических [ресурсов] растений имени Вавилова в Санкт-Петербурге", - добавил глава государства.