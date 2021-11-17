В Крыму отменили запрет на ночную доставку еды

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма отменили запрет на доставку еды с 23:00 до 08:00, введенный ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике. Соответствующие поправки в среду внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности из-за пандемии.

Изменен подпункт 14.2, которым ограничена ночная работа общепита. "В период с 23:00 до 08:00 [запрещено] предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания и предоставления услуг предприятиями общественного питания, расположенными на территории транспортной инфраструктуры", - говорится в документе.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом с 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.