Почти 25 общежитий отремонтируют в Белгородской области в 2022 году

БЕЛГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 25 общежитий, которые перевели в статус многоквартирных домов, отремонтируют в 16 муниципалитетах Белгородской области в 2022 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного правительства.

"Мы начинаем с тех общежитий, которые имеют большую значимость для людей и находятся в плачевном состоянии. В следующем году это 24 объекта, необходимо рассмотреть возможность сокращения затрат на работах, но без потери качества. Надо определиться с их видами до середины декабря", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Из 230 бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, 58 нуждаются в реконструкции. В следующем году почти на 1 млрд рублей в 24 зданиях отремонтируют кровлю, утеплят фасады, а также оборудуют инженерные коммуникации и места общего пользования.

"Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, с декабря начнутся торги, а в январе заключат договоры с подрядчиками для проведения ремонта. При этом срок сдачи обновленных общежитий запланирован на 1 ноября 2022 года", - добавили в пресс-службе.