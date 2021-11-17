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Автодозвон с приглашением на прием к врачу-онкологу запустили в Подмосковье

Звонок поступает с номера 8 (498) 602-31-35

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пациенты, проживающие в Московской области и имеющие онкологические заболевания, получат приглашение на визит к врачу с помощью автодозвона. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области запущен автодозвон с приглашением на прием к врачу-онкологу пациентов, имеющих онкологические заболевания. Звонок поступает с номера 8 (498) 602-31-35", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в Московской области работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи, где пациентам доступны ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов.

"Пациентам, имеющим в анамнезе онкологические заболевания, важно регулярно проходить профилактические осмотры и наблюдаться у лечащего врача. Это позволит контролировать состояние здоровья и оперативно выявить развитие патологических процессов. Всего планируется обзвонить порядка 15 тыс. пациентов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

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