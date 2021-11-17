Около 100 деревьев канадского сахарного клена высадили в Дагестане в рамках экоакции

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Около 100 деревьев канадского клена высадили в центре села Янгикент Кайтагского района Республики Дагестан. Аллею с саженцами обнесли ограждением, сообщили журналистам в пресс-службе района в среду.

"В селе Янгикент Кайтагского района прошла экологическая акция, в рамках которой была обустроена садовая аллея с высадкой около 100 молодых деревьев канадского сахарного клена. Саженцы были закуплены в питомнике растений города Махачкалы на средства выходцев села Янгикент, в настоящее время проживающих на Крайнем Севере. Кроме того, свою финансовую лепту внесли неравнодушные жители данного села и администрация муниципалитета", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил глава администрации "Сельсовет Янгикентский" Пашабек Мутаев, это лиственное дерево было выбрано для посадки в силу своей неприхотливости. Родом культура из Северной Америки, хорошо приживается и в России. Уход за кленом не составляет труда. Дерево прекрасно развивается как на просторном солнечном участке, так и в полутени и на затененных садовых участках.

"Клен сахарный способен своей кроной украсить любую аллею. Высокорослое дерево, достигающее в высоту 40-45 метров, отличается от других видов особой декоративной чертой - листья имеют красноватый оттенок, особенно заметный в начале осени, когда вся крона окрашивается в красный или оранжево-огненный цвет. Продолжительность жизни клена - до 400 лет", - цитирует пресс-служба главу села.

Взрослые и молодые жители села вместе с работниками сельской администрации высадили деревья вдоль центральной улицы села с обеих сторон проезжей части, после чего участники обнесли аллею защитным ограждением. Глава населенного пункта выразил признательность всем землякам, по чьей инициативе стало возможным обустройство зеленой аллеи, он также поблагодарил районную администрацию за поддержку в данном благом деле и сельчан, охотно пришедшим на помощь в озеленении села.