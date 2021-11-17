{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Воронежский госуниверситет продлил дистанционное обучение до 27 ноября

Вуз перешел на удаленку с 11 октября

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Воронежский государственный университет, который является крупнейшим вузом Черноземья, продлевает дистанционное обучение для студентов и преподавателей до 27 ноября из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ВГУ на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 22 по 27 ноября (включительно) в ВГУ продолжится дистанционное образование. Исключение составят научно-исследовательские, курсовые и выпускные квалификационные работы, которые невозможно проводить в условиях онлайн-режима", - говорится в сообщении. Как сообщалось, ВГУ перешел на дистанционное обучение с 11 октября, позднее было принято решение продлить такой формат до 21 ноября.

С начала пандемии в регионе выявили 167 тыс. случаев заражения коронавирусом, 8 129 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Сегодня вакцинировались свыше 1 млн человек.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
В Калининградской области вводится обязательная вакцинация от ковида для лиц старше 60 лет
Мера также коснется людей с хроническими заболеваниями
Читать полностью