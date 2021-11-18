В "СберАвто" назвали популярные у жителей Москвы и Московской области марки автомобилей

Эксперты "СберАвто" (входит в экосистему Сбера) выяснили, какие автомобили пользовались популярностью среди жителей Москвы и Московской области за 10 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении сервиса в четверг.

По данным исследования, наиболее востребованными среди москвичей и жителей Подмосковья стали автомобили KIA. При этом самой часто приобретаемой через "СберАвто" моделью стал Hyundai Solaris – на его долю приходится наибольший процент от всех сделок. Далее расположились KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и ŠKODA Octavia. Наиболее популярные модели, которые не вошли в пятерку, – Toyota RAV 4, Toyota Camry, LADA Granta и ŠKODA Rapid.

В 2021 году 77% заключенных жителями Москвы и области онлайн-сделок связаны с покупкой подержанных авто. Эксперты сервиса связывают это с продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников, который повлиял на производство новых автомобилей и их стоимость. В тройку наиболее популярных моделей с пробегом вошли Hyundai Solaris, KIA Rio и Volkswagen Polo.

Также покупатели отдавали предпочтение новым KIA и Hyundai, которым в общей сложности принадлежит доля в 41% (22% и 19% соответственно) от всех новых автомобилей, купленных через "СберАвто". На третьем месте расположилась ŠKODA. Наибольший спрос зафиксирован на новые KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.