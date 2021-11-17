Московская область стала самой упоминаемой в СМИ в контексте нацпроектов в октябре

МОСКВА, 17 ноября./ТАСС/. Московская область, Краснодарский край и Волгоградская область чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в октябре 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Месяцем ранее, по итогам сентября, первая тройка регионов выглядела аналогичным образом. Московская область сохранила за собой первое место с результатом в 7,17 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами в октябре стали: старт онлайн-зачета на знание правил дорожного движения "Я знаю ПДД", сбор желудей, которые в дальнейшем будут высеяны в Московской области в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", а также информация о победителях в архитектурном конкурсе Build School Project 2021.

Вторым по числу упоминаний в октябре 2021 года стал, как и месяцем ранее, Краснодарский край (6,942 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о выборе сочинцами улиц для ремонта, об итогах участия в проекте "Производительность труда" предприятия станицы Приазовской, а также о получении командами Краснодарского края призовых мест на национальном чемпионате по рационализации и производительности.

Тройку замкнула Волгоградская область (5,431 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали определение победителя конкурса на разработку проектной документации по ликвидации химически опасного объекта - "Белого моря" - в Кировском районе, формирование программы ремонта и строительства мостов и путепроводов на три года, а также завершение процедуры согласования с экспертами Росприроднадзора проекта по обводнению Волго-Ахтубинской поймы.