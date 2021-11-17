Молодежный научный форум "Мир Кавказу" открылся в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Форум "Мир Кавказу", посвященный актуальным проблемам региона, открылся в среду в Южном федеральном университете (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Молодежный форум "Мир Кавказу" проходит в ЮФУ. В день открытия форума, 17 ноября, прошел тематический концерт "Ростов - ворота Кавказа" в Ростовской областной филармонии", - говорится в сообщении. В форуме принимают участие представители РАН, МГИМО, ВШЭ, Северо-Кавказского федерального университета, Академии наук Татарстана, вузов Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края, а также Ереванского госуниверситета и Российско-Армянского университета.

"Самый главный вопрос, который ставится сегодня - макрорегиональное сотрудничество и развитие. И сегодня здесь мы говорим об этнокультурных процессах, влияющих на социально-политическую и геополитическую ситуацию в стране и мире. Все события, которые происходят сегодня на Кавказе, требуют осмысления. Мы хотим, чтобы научное сообщество включилось в эту проблематику", - отметил, обращаясь к участникам, заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, слова которого привели в пресс-службе.

Как отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, главной идеей форума является призыв к единению, сотрудничеству и отношению к Кавказу, как к большому дому. "Безусловно, в Ростове-на-Дону, в ЮФУ существуют большие традиции исследования Кавказа как важнейшего макрорегиона страны и мира с особым социально-политическим укладом. В этом году "Мир Кавказу" завершает масштабный проект ЮФУ "Этнокультурный код", - сказала Шевченко.

По словам ректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрия Беспалова, поприветствовавшего участников форума по видеосвязи, ЮФУ и СКФУ объединяет не только многолетнее сотрудничество, но и общие цели и задачи по формированию гражданской идентичности. Беспалов выразил уверенность, что работа форума принесет новые знакомства и откроет широкие возможности для сотрудничества.

В пресс-службе добавили, что участники форума обсудят интеграционные и дезинтеграционные процессы на Кавказе, вопросы сохранения безопасности, угрозы международного терроризма и другие актуальные вопросы.