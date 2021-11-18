"Все хорошее начинается с себя". Яркие детские проекты премии "Экология — дело каждого"

В конце ноября будут объявлены победители международной детско-юношеской премии "Экология — дело каждого", учрежденной в этом году Росприроднадзором за интересные, нестандартные идеи и выдающиеся детские проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе. Принять участие в конкурсе могли дети от семи до 16 лет со всего мира. ТАСС рассказывает о ярких номинантах премии и их работах

Проект "Вторичное использование бумаги" Центр реабилитации и образования №7 Номинация "Экошкола" Истринский район, поселок Гидроузла имени Куйбышева "Наш центр — это лесная школа-санаторий. К нам приезжают на реабилитацию дети с диабетом, после тяжелых операций, трансплантации органов, в состоянии ремиссии после лечения онкозаболеваний. И наша задача — адаптировать их к обычной жизни", — рассказывает руководитель проекта, педагог Татьяна Жаркович. Реабилитационный курс длится в среднем 24 дня. До обеда у ребят школьные уроки, после — кружки, мастерские, оздоровительные процедуры. "Наш центр находится в очень живописном месте, мы много гуляем с детьми на природе, — говорит Татьяна. — И мы, конечно, беседуем с ними о бережном отношении к экологии, о разумном потреблении, необходимости сортировать мусор. Мы стремимся к безотходному производству. Одна из мастерских называется "Семь портных", на занятиях мы с детьми работаем с тканью, в том числе даем новую жизнь старым вещам, например, из поношенных джинсов делаем стильные коврики, из обрезков — поделки, сувениры. Полтора года назад я попробовала переработать с детьми ненужную бумагу. А ее, конечно, в любой школе много. У нас остается бумага в бухгалтерии, в ход идут старые рисунки, тетради".

Описание Блокноты из переработанной бумаги © Личный архив Татьяны Жаркович

"Технически производство бумаги из вторсырья совсем не сложное. Мы использовали для измельчения бумаги обычный кухонный блендер. Нужна емкость, в которой нужно смешать бумагу с водой, хорошо ее измельчить. Получается кашица, ее можно оставить белой или тонировать, подкрасив гуашью, акварелью, пищевыми красителями. Недавно попробовали добавлять в смесь ароматные травы — и бумага получается ароматизированная. Также нужны деревянные или металлические рамки — мы нашли старые у нас на складе, использовали их, и ткань органза — и она у нас была: остались обрезки после пошива костюмов. Мы прикрепляем ткань к рамке, потом опускаем рамку с органзой в бумажную кашу. Когда достаем рамку, на ткани остается тонкий слой бумажной смеси. Отправляем рамки на сушку — никаких особых средств и приспособлений для этого не нужно. После высыхания получается мягкая плотная бумага. Из этих листов дети делают подарочные блокнотики. Для одного блокнотика идет примерно 12 листов офисной бумаги. Ребята с удовольствием ходят на занятия, причем как первоклашки, так и подростки, и реакция детей очень трепетная, потому что они понимают, что могут вложить небольшую лепту в сохранение природы. Понимают, что все хорошее начинается с себя". Мультфильм "Сила любви" Автор: Александр Куянцев Номинация "Экомультфильм" от 12 до 16 лет Сахалинская область, Корсаков "Я родился и вырос на Сахалине, мне 16 лет, учусь в десятом классе. С детства любил рисовать, хотя в художественную школу или на специальные занятия не ходил.

Описание Александр Куянцев © Личный архив Татьяны Куянцевой

Несколько лет назад мы с друзьями нашли на побережье залива Пильтун позвонок. Стало интересно, кому он принадлежал. Оказалось, серому киту. Так я заинтересовался этими краснокнижными животными. Давно была идея снять мультик, и я выбрал именно экологическую тему. Мой мультфильм — про прекрасных животных, серых китов, и опасность, которую для них создают рыбацкие сети у побережья Пильтун, в зоне их кормления. Хотелось донести до зрителя, что надо внимательнее относиться к животным, особенно морским. И что такую гигантскую проблему мы можем решить только все вместе. Мультфильм делал один, на работу ушло два месяца. Часть элементов была рисованная, часть — вылеплена из обычного пластилина: фигурки китов, девочка, волны. Еще понадобились целлофан, марля, зубочистки. Фигурки я двигал на фоне декораций, фотографировал, потом смонтировал сотни кадров. Раскадровку заранее не делал, это была импровизация. Конечно, много кадров не вошло в итоговый вариант. Мультфильму уже год, а этой осенью узнал про премию "Экология — дело каждого", решил поучаствовать, потому что моя работа как раз подошла под номинацию "Экомультфильм".

' Youtube/Александр Куянцев'

Сейчас хочется нарисовать еще один мультик, хотя я не планирую делать мультипликацию профессией, это скорее занятие для души. В следующем году я оканчиваю школу и буду поступать во Владивостоке в медицинский — надеюсь стать хирургом. Я очень люблю Сахалин, но надо получить хорошее образование, ехать на материк, а дальше — как получится". Экологический проект "Очень добрые дети" Автор: Вера Баукина Номинация "Экотренды: экоакция" Санкт-Петербург Вера Баукина начала вести экологический блог в соцсетях, когда училась во втором классе. Ее учительница, видя активность девочки, попросила ее придумать сказку на тему экологии для участия школы во всероссийской акции "Сдай батарейку — спаси ежика". Так Вера придумала историю про Ежика Сыроежкина, который сбежал из леса, где почва была отравлена мусором и батарейками.

Описание Вера Баукина © Личный архив Юлии Баукиной

"После этого учительница подарила Вере плюшевого ежика со словами: "Вот твой Сыроежкин". А Вера оставила его жить в классе как символ экологического движения в школе. Позже она организовала экологический отряд, в который сейчас входит больше 40 человек. Вера ведет экологическую группу в социальной сети "ВКонтакте", проводит внеклассные занятия по экологии для первоклашек. Дети ведут волонтерскую работу: собирают для сдачи на переработку пластиковые крышечки, батарейки, регулярно убирают мусор на природе, помогают Центру реабилитации диких животных "Велес". Мама Веры Юлия Баукина помогает волонтерскому отряду. "Детей надо отвезти, привезти, когда они участвуют в экологических акциях, убираются на берегу озера, например, — рассказывает Юлия. — Это дети, конечно, нужно за ними присматривать, а еще сфотографировать для их группы, следить, чтобы действовали по намеченному плану. Иногда нужно помочь деньгами". Вере только 12 лет, но она все чаще думает, что свяжет свою жизнь с экологией. "Наверное, люди просто не осознают всей проблемы и думают, что вот сейчас используют пластиковый пакет и ничего страшного не будет, — считает Вера. — Но по-настоящему возмущает, когда подростки и взрослые люди, которые бы должны все понимать, выбрасывают мусор на улице, плохо относятся к природе".

Описание Найденная в лесу во время субботника мышка Аришка и Ежик Сыроежкин — символы экологической работы в школе в отряде "Очень Добрые Дети" © Личный архив Юлии Баукиной

Вера узнала о премии "Экология — дело каждого", когда отдыхала во Всероссийском детском центре "Орленок". По словам организаторов премии, она — самая активная участница, подала заявки почти во всех номинациях. Вера говорит, что обрадуется победе, но главное для нее — видеть результаты своего труда: "Мне важно не победить, а получить новый опыт в развитии этого дела, посмотреть, как могут поменяться люди благодаря разным проектам", — говорит девочка. Проект "Аквапонисты" Автор: Ольга Францева Номинация "Экопроект" Москва "Я живу в Москве, мне 17 лет, я учусь в 11-м классе и готовлюсь поступать на юридический факультет.

Описание Ольга Францева © Личный архив Елены Францевой

Но в девятом классе, готовясь к экзаменам по биологии и химии, увлеклась этими предметами, возникла идея создать фильтр, который бы очищал воду от отходов жизнедеятельности рыбы, разделяя их на нитриты и нитраты. Потом появилась идея создать аквапоническую установку. А потом уже она трансформировалась в предпринимательскую. Аквапоника занимается взаимодействием разных существ без человеческого участия. В моем проекте аквапоническое кафе работает так: его платформа — это очень много переработанных пластиковых бочек, в которых находится воздух, они скреплены между собой деревянным каркасом, сверху — оргстекло для попадания внутрь уличного света и для роста растений. Смысл аквапоники — это взаимодействие растений и рыб без вмешательства человека. Также в кафе будут выращиваться овощи и фрукты, для полива будет использоваться очищенная установкой вода. Это позволит получать свежие продукты по приемлемым ценам и очень хорошего качества, в отличие от купленных в магазине. Идея кафе в том, что посетитель видит, что он будет есть, это все экологически чистое и не по заоблачным ценам.

Описание Эскиз кафе "Аквапонисты" © Личный архив Елены Францевой