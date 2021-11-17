В Калининградской области выросла в 3,2 раза заболеваемость ковидом жителей старше 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 среди жителей Калининградской области в возрасте 60-64 лет выросла на 25%, а старше 65 лет - в 3,2 раза. На это указала главный санитарный врач области Елена Бабура, утвердив поправки в постановление о вакцинации жителей области, в частности старше 60 лет, по эпидемическим показаниям.

"Я, главный государственный санитарный врач по Калининградской области, Бабура Е. А., отмечаю, что, по данным оперативного эпидемиологического анализа, с 42-й недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в возрастных группах 60-64 года увеличилась на 25%, старше 65 лет - в 3,2 раза. По итогам 45-й недели заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет составила 443,1 на 100 тыс. населения данного возраста и является самой высокой среди других возрастных групп взрослого населения", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте управления.

Отмечается, что лица старших возрастов, а также лица с сопутствующими патологическими состояниями, такими как сердечно-сосудистые, хронические бронхо-легочные заболевания, диабет, онкологические заболевания, наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции, относятся к категории риска развития тяжелых клинических форм, наступления неблагоприятного исхода заболевания. Среди умерших от коронавируса лица старше 65 лет составляют 95%.

В связи с этим в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий жителей области внесены изменения, предписывающие вакцинацию по эпидемическим показаниям жителей региона старше 60 лет, а также страдающих указанными заболеваниями, первым компонентом или однокомпонентной вакциной против коронавируса до 15 декабря этого года, вторым - до 15 января 2022 года. Исключения сделаны для имеющих противопоказания к прививке.

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, чья деятельность предполагает контакты с большим количеством людей, была введена постановлением главного санитарного врача области 23 июня и касалась работников сфер транспорта, общепита, образования, торговли, а также медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер. Позднее в постановление вносились изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие долю прививаемых до 80% и 90% от общего числа сотрудников.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 16 ноября в регион поступило 579 234 комплекта доз вакцины от коронавируса. Без учета военнослужащих привиты 467 080 человек, завершена иммунизация 405 203 человек.