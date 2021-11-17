Глава Марий Эл выделил более 22 млн рублей на строительство детсадов и оснащение школ

ТАСС, 17 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выделил более 22 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах и оснащение оборудованием районных школ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в среду.

"Свыше 22,9 млн рублей по поручению главы региона Александра Евстифеева направлено на создание дополнительных мест в детских садах и укрепление материально-технической базы в районных школах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17,6 млн рублей будет направлено на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в Медведевском районе. На данный момент строятся детские сады на 100 мест в поселке Руэм и на 55 мест - в поселке Нурма.

Также субсидии в размере 3,2 млн рублей выделены Мари-Турекскому району и 1,9 млн рублей Новоторъяльскому району. Средства будут направлены на оснащение оборудованием Карлыганской средней общеобразовательной школы имени К. А. Андреева и Новоторъяльской средней общеобразовательной школы.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с ВЭБ.РФ обеспечить в рамках национального проекта "Образование" строительство не менее 1,3 тыс. школ до конца 2024 года, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.