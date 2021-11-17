В Бурятии открылась Байкальская школа активного туризма

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Байкальская школа туризма по подготовке квалифицированных кадров для организации активного отдыха открылась в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель Федерации спортивного туризма Бурятии Виктор Магданов.

"Сегодня мы открыли Байкальскую школу туризма. Будем готовить квалифицированных специалистов в сфере активного туризма для развития туриндустрии Бурятии, для повышения безопасности туристов в походах в горы, при сплавах по рекам. Будем обучать проводников, организаторов походов выходного дня, клубов скандинавской ходьбы. Уже поступило 60 заявок от желающих пройти обучение, это специалисты турсферы из Бурятии и Иркутской области", - сказал Магданов.

На первом этапе учебу пройдут 30 человек. Их ждут теоретические и практические занятия, создание собственного проекта, зачетный пеший поход и экзамен. В целом прохождение курса займет полгода.

По словам министра туризма Бурятии Алдара Доржиева, Байкальская школа туризма - первый подобный центр в республике, где комплексную подготовку могут пройти инструкторы-проводники и организаторы туров. "Эта школа станет флагманом развития безопасного активного туризма не только в Бурятии, но и в других регионах, - сказал он. - В последнее время в законодательство, регулирующее туротрасль, были внесены серьезные изменения, поменялись организационные и правовые основы спортивного туризма. Байкальская школа туризма позволит получить новые знания и навыки для организации и проведения безопасных туров, а также для воспитания ответственного и осознанного туризма в местах, где есть уникальные природные объекты и памятники культуры".

Туризм - одна из ведущих отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн человек, в том числе приезжающие для отдыха "дикарями".

Бурятия участвует в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", он предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На его реализацию до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.