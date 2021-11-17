В Петербурге реконструируют тепломагистраль для полумиллиона жителей севера города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. ГУП "ТЭК СПб" реконструирует стратегическую магистральную сеть на севере Петербурга, которая обеспечивает теплом и горячей водой 570 тыс. жителей города. До сентября 2022 года специалисты должны заменить 1,7 тыс. м трубопровода метрового диаметра, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"Предприятие реконструирует стратегическую для севера Петербурга магистральную сеть на пр. Энгельса. Это второй вывод от котельной Парнас - Суздальская тепломагистраль - он обеспечивает теплом и горячей водой почти весь Выборгский и часть Калининского района. Магистраль питает 1,6 тыс. зданий, включая 896 домов, 92 детских сада, 65 школ, 62 лечебных учреждения и 19 учебных заведений. Замена трубопровода повысит качество и надежность теплоснабжения 570 тыс. жителей", - рассказали в пресс-службе.

На время проведения работ на участке смонтировали временный трубопровод длинной 840 м, который продолжит теплоснабжение севера Петербурга. В октябре 2022 года после окончания работ специалисты должны полностью восстановить благоустройство на участках. Общая стоимость реализуемых работ составляет 451 млн рублей, выделенный из городского бюджета.