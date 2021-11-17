На Кубани уменьшат загрузку дорог ремонтными работами при непогоде зимой

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края призвали дорожные компании региона не допустить зимой несвоевременного устранения последствий снегопадов и обледенения трасс. Также депутаты законодательного собрания края отметили, что необходимо снизить нагрузку на трассы и не планировать дорожные работы в сильную непогоду, сообщила в среду пресс-служба заксобрания края.

"Естественно, никто не застрахован от погодных форс-мажоров. Но мы должны понимать - начиная со второй половины ноября они могут случиться в любой момент. Поэтому, на мой взгляд, нельзя допускать рассинхронизации в действиях коммунальных служб, нарушать транспортную логистику", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Юрия Бурлачко.

Уточняется, что в этом году автомагистрали от снега и гололеда будет расчищать почти тысяча единиц техники. Дорожные компании заготовили более 17 тыс. тонн песка, столько же противогололедных смесей и свыше 47 тыс. тонн технической соли. Всего же в регионе будут следить за более 50 тыс. км дорог.

"По итогам заседания отраслевикам было рекомендовано обеспечить своевременно и в полном объеме выполнение работ по содержанию дорожной сети края в зимний период", - отметили в пресс-службе.