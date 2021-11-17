В Самарской области планируется построить международный межвузовский кампус

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Международный межвузовский кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области, его проект подготовлен. Об этом сообщил в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на II форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

"Развивая нашу образовательную инфраструктуру, мы хотим построить международный межвузовский кампус. Проект подготовлен. Создание такого кампуса на 5 000 мест в связке с успешно развивающимся научно-образовательным центром мирового уровня "Инженерия будущего" позволит на еще более высокий уровень поднять предоставление образовательных услуг, станет новой точкой притяжения для студентов разных стран, центром студенческого городка", - передает пресс-служба регионального правительства слова Азарова.

Глава региона отметил, что четверть иностранных студентов, которые обучаются в Самарской области, являются гражданами Узбекистана. "На мой взгляд, совместно с нашими узбекскими коллегами мы могли бы спрогнозировать спрос Узбекистана на образовательные услуги в Самарской области и, возможно, закрепить намерения по сотрудничеству в этой сфере в межправительственных и межрегиональных соглашениях", - сказал Азаров, отметив, что это позволило бы в большей степени ориентироваться на реальные потребности по подготовке кадров.

Помимо образовательной сферы, Узбекистан и Самарская область обсудили сотрудничество в сфере туризма. Отмечается, что есть несколько предложений по разработке новых туристических маршрутов между регионом и Узбекистаном с учетом общей истории. Азаров отметил, что страна является лидером среди иностранных государств по туристическому потоку в Самарскую область - ежегодно регион посещают около 60 тыс. граждан Узбекистана. Причем они посещают Самарскую область и в рамках медицинского туризма.

Что касается торговли, то за 2020 год объем внешней торговли Самарской области с Узбекистаном вырос почти на 20% на фоне общего снижения внешнеторгового оборота. "Экспорт из Самарской области в Узбекистан в 2020 году вырос на 25,8%. Подводить итоги взаимной торговли за 2021 год пока рано, но мы уже можем отметить, что Самарская область сохраняет I место среди регионов Приволжского федерального округа по экспорту в Узбекистан", - сообщил Азаров. Сейчас регион взаимодействует с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями. Самарские власти высказали заинтересованность в расширении сотрудничества с другими регионами.