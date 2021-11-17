В Каспийске возродят клуб альпинизма, созданный на заводе "Дагдизель"

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Клуб альпинизма, скалолазания и горного туризма, созданный в 1950-х годах на базе завода "Дагдизель" в Каспийске, снова начнет работу в начале 2022 года, в нем планируется вести подготовку горных гидов и спасателей, сообщил ТАСС в среду представитель администрации Каспийска.

"Мы возрождаем клуб альпинизма, скалолазания и горного туризма "Диклос", который в 50-60-х годах базировался на территории завода "Дагдизель". Сейчас ведется оборудование клуба, с нового года начнутся занятия в секциях. Мы планируем, что в клубе не только будут развиваться соответствующие виды спорта, но и проводиться подготовка горных гидов и спасателей, которые смогут сопровождать туристов на горных маршрутах не только в Дагестане, но и других регионах Северного Кавказа", - рассказал представитель городской администрации.

По его словам, для клуба выделено помещение в здании управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города, рядом со строящимся футбольным полем будет оборудован 10-метровый скалодром для тренировок.

"Кроме того, тренировки будут проводиться на скальном рельефе в лесном массиве недалеко от города - там расположена скала высокой около 40 м, которая получила название "Каменная лаборатория" - там традиционно тренировались члены клуба "Диклос", альпинисты-любители", - добавил собеседник агентства.

От отметил, что занятия в секциях клуба будут вести семь тренеров-инструкторов - мастера и кандидаты в мастера спорта по альпинизму, методисты высших категорий. В администрации города рассчитывают, что занятия в клубе будут востребованы у молодежи города. "Мы уверены, что только в первое время здесь на постоянной основе будут заниматься не менее 60 человек. Скалолазание на протяжении вот уже 11 лет является олимпийским видом спорта, что также повышает востребованность этого вида спорта. Кроме того, в клубе мы планируем вести работу по военно-патриотическому воспитанию", - пояснил представитель администрации Каспийска.

Планируется, что уже в следующем году ко Дню Победы под эгидой клуба будет организован маршрут к самому высокогорному в Европе селу Куруш, расположенному на высоте 2 560 м, а также восхождение на вершину Ярыдаг, где находится один из сложнейших альпинистские маршрутов в мире.

О клубе

По данным администрации Каспийска, единственный в городе альпинистский клуб прекратил свое существование в 1990-х годах. За прошедшие годы предпринималось несколько попыток возродить клуб, однако по разным причинам они не увенчались успехом. В этом году решение о возрождении клуба было принято городской администрацией в ответ на обращение жителей города.