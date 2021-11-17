В Афинах тысячи человек приняли участие в марше протеста к посольству США

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Тысячи человек приняли участие в среду вечером в марше протеста к посольству США в Греции, который проводился в связи с 48-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, колонна представителей левых партий и движений, профсоюзов и студенческих союзов растянулась по центральным улицам столицы от стен парламента на площади Синтагма ("Конституции") до посольства США, которое по периметру было плотно окружено полицейскими автобусами и кордонами отрядов спецназа в полном снаряжении с противогазами на лице. Демонстранты ежегодно проводят 17 ноября марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-74 годах.

Участники марша, шедшие с красными флагами в руках, скандировали "Американцы - убийцы наций", "Базы США - вон из Греции", "Путь вперед - через сопротивление и борьбу", "Хлеба, образования, свободы!". Вдоль маршрута колонны по улицам были расставлены шесть тысяч полицейских, которые обеспечивали безопасность во время движения демонстрантов, длившегося несколько часов.

Марш прошел мирно, никаких инцидентов не было. К посольству США сначала подошла головная часть колонны, впереди которой несли греческий флаг восстания со следами крови погибших студентов и лежащими на нем красными гвоздиками. У посольства собравшиеся исполнили греческий гимн.

Затем у посольства США развернули свои транспаранты члены Ассоциации бывших заключенных и ссыльных периода 1967-1974 годов. Под гитару они исполняли песни прошлых лет. Потом к диппредставительству подошли основные участники марша. Колонну охраняли сами же члены левых организаций, которые следили за тем, чтобы не прорвались провокаторы и не вступили в стычки с полицией. Среди манифестантов были члены главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил Греции во главе с ее лидером, экс-премьером Алексисом Ципрасом, а коммунистов возглавлял генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас.

Небольшие инциденты в Салониках и Патрах

Тысячи человек приняли участие в Салониках, Патрах и Ханье (остров Крит) в массовых демонстрациях в связи 48-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института. В Салониках участники митинга сожгли американский флаг перед генеральным консульством США. В Ханье марш прошел мирно, а в Салониках и Патрах группы примкнувших к колоннам анархистов забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ спецназ применял слезоточивый газ.

48-я годовщина восстания

Ежегодно 17 ноября в стране вспоминают о героизме студенческой молодежи, которая первой начала оказывать организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса (1919-1999) спустя шесть лет после захвата им власти в 1967 году. Не доверяя обещаниям хунты начать демократический процесс, учащиеся потребовали проведения свободных выборов в вузах и упразднения военных контролеров в университетах. Первые мирные выступления молодежи были подавлены полицией. Тогда студенты, забаррикадировавшись в Политехническом институте, отказались покинуть здание.

По приказу диктатора танки смяли 17 ноября ворота института, и туда ворвались солдаты и жандармы. Итог расправы с восставшими студентами был трагичным: 24 погибших, 128 тяжело раненых, более тысячи других пострадавших. Точные официальные данные до сих пор не обнародованы.