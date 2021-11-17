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Ульяновская область получит 1 млрд рублей федеральных средств на зарплаты бюджетникам

При этом, по словам губернатора Алексея Русских, для завершения финансового года регион должен изыскать еще 1 млрд рублей, они тоже пойдут на покрытие расходов бюджетной сферы

УЛЬЯНОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральные средства в размере 1 млрд рублей будут направлены на выплату зарплат сотрудникам бюджетных учреждений Ульяновской области. Об этом в среду написал глава региона Алексей Русских в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Сегодня состоялось заседание трехсторонней комиссии под председательством [министра финансов РФ] Антона Германовича Силуанова. Принято решение выделить финансовую помощь Ульяновской области в размере более 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплату заработных плат бюджетникам региона", - отметил он.

Русских добавил, что добиться такого решения удалось в результате длительных переговоров и консультаций в Минфине РФ. "Я рад, что регион не только услышали, но и в максимально сжатые сроки оказали такую значительную помощь Ульяновской области", - сказал губернатор.

По словам Русских, для завершения финансового года для региона нужно изыскать еще 1 млрд рублей. "Эти деньги мы должны направить также на покрытие расходов бюджетной сферы - на заработные платы работникам и отчисления в страховые фонды", - пояснил он.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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