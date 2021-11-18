Луна помешает наблюдению звездопада Леониды в ночь на 18 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Наблюдению за метеорным потоком Леониды в ночь на четверг помешает Луна, близкая к фазе полнолуния. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Звездопад Леониды действует с 6 по 30 ноября. В ночь на 18 ноября поток достигнет максимальной активности - астрономы ожидают около 15 падающих метеоров в час.

"Условия наблюдения Леонид в 2021 году - неблагоприятные. Почти полная Луна, которая примет фазу полнолуния 19 ноября, существенно помешает наблюдениям", - сообщили ТАСС в планетарии.

Леониды - самый известный звездопад. Он известен более 3 800 лет и назван по имени созвездия Льва, в котором находится область вылета метеоров (радиант). Метеоры потока - яркие и быстрые, они попадают в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с. Интенсивность потока варьируется от года к году.