На севере Чукотки ожидаются порывы ветра до 40 м/с

ТАСС, 18 ноября. Порывы ветра в самом северном городе России Певеке, по прогнозам синоптиков, в четверг могут достигать 38-40 м/с, сообщили ТАСС в Чукотгидомете.

"В Певеке прогнозируется сильный южак, порывы ветра могут достигать 38-40 м/с. Объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и ветра и на востоке Чукотки. В Анадыре порывы ветра могут достигать 25 м/с", - уточнили в Чукотгидромете.

Чукотский автономный округ с понедельника находится в зоне влияния циклона. В настоящий момент из аэропорта Анадыря задержаны вылеты четырех рейсов: в Певек, Беринговский, Провидения и Марково.

Утром в четверг в Певеке ясно, ветер около 10 м/с.