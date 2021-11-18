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На севере Чукотки ожидаются порывы ветра до 40 м/с

В некоторых районах объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 18 ноября. Порывы ветра в самом северном городе России Певеке, по прогнозам синоптиков, в четверг могут достигать 38-40 м/с, сообщили ТАСС в Чукотгидомете.

"В Певеке прогнозируется сильный южак, порывы ветра могут достигать 38-40 м/с. Объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и ветра и на востоке Чукотки. В Анадыре порывы ветра могут достигать 25 м/с", - уточнили в Чукотгидромете.

Чукотский автономный округ с понедельника находится в зоне влияния циклона. В настоящий момент из аэропорта Анадыря задержаны вылеты четырех рейсов: в Певек, Беринговский, Провидения и Марково.

Утром в четверг в Певеке ясно, ветер около 10 м/с.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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