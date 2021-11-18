Власти Чукотки назвали главную задачу нового резидента ООО "Система"

ТАСС, 18 ноября. Новый 57-й резидент ТОР "Чукотка" - ООО "Система" - займется модернизацией оборудования системы "Консультант плюс", сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Проект резидента направлен на модернизацию оборудования, обеспечивающего клиентов организации правовой информацией. Улучшенное техническое оснащение позволит гарантировать бесперебойную работу системы "Консультант плюс", а также ускорить процесс работы в ней. Модернизация оборудования даст возможность не только привлечь новых клиентов, но и улучшить качество уже предоставляемых услуг за счет увеличения мощности", - говорится в сообщении.

Инвестиционный проект реализуется в городском округе Анадырь, его стоимость составит около 800 тыс. рублей. ООО "Система" стало 57-м резидентом территории опережающего социально-экономического развития в округе.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.