Эксперт: налог на нестерилизованных питомцев поможет решить проблему бездомных животных

Введение штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных, создание института конфискации у живодеров и установление ответственности за организацию боев животных - такие инициативы планируется обсудить в Госдуме в ближайшее время. Однако для заметного сокращения числа бездомных животных в РФ нужно ввести бесплатные регистрацию и стерилизацию, запрет самовыгула, увеличить число приютов, ранее заявил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Регистрация является одним из шагов в решении этой комплексной проблемы. Если Госдума не введет очень жесткого механизма контроля за разведением, в том числе и с помощью экономического рычага и поправки в Налоговый кодекс, ничего они не сделают", - отметила Новожилова, комментируя инициативы Бурматова.

По ее словам, в ряде стран ввели подобный экономический рычаг: если хозяин не стерилизует животное, то платит налог. "Если ты помогаешь городу в решении проблемы, берешь животное из приюта или берешь в дом и стерилизуешь, то освобождаешься от налога. Если не стерилизуешь животное, то платишь налоги. Если занимаешься разведением как бизнесом, то платишь огромные налоги", - говорит глава Центра. Она считает необходимым информировать людей о важности стерилизации питомца или возможности взять животное из приюта.

Чипирование

Глава Центра защиты прав животных также высказалась за чипирование питомцев.

"Когда мы кран перекрыли, помогли людям стерилизовать животных, объяснили им необходимость этого, мы тут же вводим регистрацию и чипирование, чтобы животные не были безликими единицами - это все делается параллельно. Животное должно как-то маркироваться, чтобы мы имели в чипе всю информацию", - полагает Новожилова. По ее словам, это поможет установить владельца выброшенного животного, вернуть питомца домой, если он потерялся, и избавит от необходимости делать ему дополнительные прививки при пересечении границ.

Она назвала иллюзией мысль, что приюты решают проблему с безнадзорными животными. "Приюты - это борьба со следствием. Проблема бездомных животных имеет место в тех странах, где государство никак под контроль не берет разведение собак и кошек", - заявила Новожилова.

Массовая стерилизация

Директор международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова сказала ТАСС, что поддерживает идею бесплатной стерилизации бездомных и домашних животных.

"Я согласна с идеей бесплатной стерилизации, причем как бездомных, так и владельческих животных. Надо сделать стерилизацию обязательной для владельческих животных. Если у вас нет животного, которое представляет племенную ценность, то зачем его разводить, с какой целью? У нас переизбыток животных в стране. Их гораздо больше, чем людей, которые могут или хотят их содержать. Поэтому стерилизация должна быть массовой и бесплатной", - считает Сафонова.

В пресс-службе Минприроды ТАСС сообщили, что на территории страны находится больше 586 тыс. бездомных собак и почти 150 тыс. бездомных кошек. При этом в приютах только 87 тыс. 601 место.

Зоозащитница также поддержала идею запрета на самовыгул питомца, отметив, что речь в первую очередь идет о собаках. "Животное не должно бегать одно, без хозяина, потому что животное может пострадать, попасть в беду. И потом у владельцев, у которых животные на самовыгуле, они, как правило, не кастрированные и не стерилизованные. А это означает дополнительный прирост никому не нужных животных", - заявила Сафонова.

Но это больше касается собак, добавила она. "Все прекрасно понимают, что с кошкой на поводке не выйдешь. Вопрос в первую очередь касается собак", - отметила глава фонда, добавив, что за кошкой тоже надо следить, не выпускать нестерилизованных животных и не оставлять их на улице на ночь.

В регионах недостаточно приютов для бездомных животных, заявила также Сафонова. "В регионах приютов нет, там редкие частные приюты. Муниципальных, как я понимаю, пока еще нет. Наверное, все-таки власти наших городов должны подумать, что это и их ответственность тоже, и поспособствовать строительству приютов", - сказала глава фонда.

Статистика и законопроекты

В России расположены 394 частных приюта, 87 муниципальных, 20 государственных. По мнению Бурматова, это покрывает лишь четверть от необходимого числа приютов в России.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 27 октября поддержал проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.