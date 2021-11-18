На Камчатке военные передадут несколько тонн жидкого кислорода в медучреждения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько тонн сжиженного кислорода подготовили военнослужащие группы газообеспечения одной из авиационных частей Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) и готовы передать его в медицинские учреждения Камчатского края и Сахалинской области для лечения зараженных коронавирусом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Медицинская служба ОКВС готова по запросу организовать передачу кислорода Минздраву Камчатского края и Сахалинской области. Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности летчиков на Камчатке и оказать помощь гражданским медикам. Кислород необходим для обеспечения больных, в том числе с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.