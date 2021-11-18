На Камчатке военные передадут несколько тонн жидкого кислорода в медучреждения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько тонн сжиженного кислорода подготовили военнослужащие группы газообеспечения одной из авиационных частей Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) и готовы передать его в медицинские учреждения Камчатского края и Сахалинской области для лечения зараженных коронавирусом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.
"Медицинская служба ОКВС готова по запросу организовать передачу кислорода Минздраву Камчатского края и Сахалинской области. Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности летчиков на Камчатке и оказать помощь гражданским медикам. Кислород необходим для обеспечения больных, в том числе с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сжиженный кислород вырабатывается из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов самолетов. Далее газом заполняется резервуар для хранения, из которого потом заполняются специально подготовленные баллоны. Его хранение и транспортировка осуществляется в жидком виде в специальных контейнерах. Накануне группа газообеспечения пополнила кислородом военно-морской клинический госпиталь Тихоокеанского флота.
По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,5 тыс. пациентов выздоровели, 474 умерли. Привиты первой дозой вакцины более 110 тыс. человек.Двумя дозами вакцины привиты порядка 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.