В Москве подготовили к зимнему периоду причалы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе завершилась навигация, закрыты 44 столичных причала. Все они подготовлены к зиме, в частности, проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что на 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку. В осенне-зимний период на всех пассажирских причалах будут проводиться уборка и необходимые ремонтные работы.

Также минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести. Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.

"Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - пояснил Бирюков.