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Обслуживание инфраструктуры привело к задержке поездов на МЦД-1 и МЖД

На участке Бескудниково - Савеловский вокзал составы следуют по одному пути в обе стороны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Поезда на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за продления технологического окна для обслуживания железнодорожной инфраструктуры на одном из участков. Об этом сообщается в четверг на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"На D1, Савеловском и Белорусском направлениях поезда следуют с задержкой. Это связано с продлением технологического окна для обслуживания железнодорожной инфраструктуры на участке Бескудниково - Савеловский вокзал. На нем поезда следуют по одному пути в обе стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Московской железной дороги принимают меры, чтобы завершить работы как можно скорее и сократить опоздание поездов.

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