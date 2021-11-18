Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями и снег

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жителей Москвы и региона ожидает облачная погода с прояснениями, вечером выпадет снег. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в Москве обусловлена влиянием теплого сектора атлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером небольшой снег - не ранее 20-21 часа по Москве", - сказал Тишковец.

В столице ожидается около нуля, в Подмосковье - минус 2 градуса, а днем - плюс 3 градуса.

Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба.