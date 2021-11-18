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Свыше 10 тыс. человек заразились коронавирусом с начала пандемии в ЕАО

В настоящее время коечный фонд заполнен на 82,9%

ТАСС, 18 ноября. Число случаев заражения коронавирусом в Еврейской автономной области (ЕАО) с начала пандемии превысило 10 тыс. человек. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

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"Число заболевших - 10 036. Из них выздоровели 8 798, умерли 524. 257 человек госпитализированы в инфекционный госпиталь области, 457 больных лечится на дому амбулаторно. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 310 коек, из которых в настоящее время занято 257 (82,9%)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 ноября исполнение плана вакцинации составляет 72% с учетом переболевших и имеющих иммунитет граждан. Приступили к вакцинации 50 158 человек, закончили вакцинацию 40 354 человека. К ревакцинации приступил 5 991 человек, завершили ее 5 252 человека. Вакцина в ЕАО использована на 88%.

С 1 ноября фитнес-клубы, гостиницы, кинотеатры могут обслуживать только граждан, предоставивших QR-код, подтверждающий вакцинацию. С 10 ноября ограничения расширены на торговые центры, а с 15 ноября - для общепита и других предприятий, предусматривающих коллективное пребывание людей. Роспотребнадзор ЕАО ввел требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе, образования, здравоохранения, обслуживания и торговли.

Принято решение выплачивать жителям области старше 60 лет единовременную денежную выплату в размере 1 000 рублей после прохождения вакцинации. Работающим пенсионерам работодатели обязуются выделить два дополнительных выходных дня. Приступили к вакцинации 13 418 граждан старше 60 лет, из них закончили вакцинацию 11 535 человек.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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