В МФЦ Северной Осетии начали выдавать бумажные сертификаты с QR-кодом

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Многофункциональные центры в Северной Осетии начали выдавать бумажные сертификаты с QR-кодом о прививках против коронавируса и перенесенном заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Северной Осетии в многофункциональных центрах (МФЦ) запустили печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Новая услуга актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Бумажные сертификаты выдаются в день обращения. Документ в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных.

В ковид-стационарах Северной Осетии находятся 971 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны - 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.