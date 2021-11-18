В Москве стартовала акция "Почта Деда Мороза"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Акция "Почта Деда Мороза" стартовала в четвертый раз в Москве. В этом году отправить письмо зимнему волшебнику смогут все желающие из 39 парков города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Почта Деда Мороза" открылась в 39 парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Отправить письма главному зимнему волшебнику, рассказав о своих мечтах, пожеланиях и планах, дети и взрослые могут до 21 января включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Мосгорпарка, 53 специальных почтовых ящика установлены в тех местах, где чаще всего гуляют гости: у главных входов, на центральных аллеях, возле павильонов и зданий администрации. Фиолетовые ящики со снеговиками легко узнать. Кроме того, на них есть надпись: "Московская усадьба Деда Мороза". Для того чтобы адресат получил письмо, необходимо на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, которому предназначается письмо. В конверт также можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами.

"Сотрудники зон отдыха будут ежедневно следить за тем, чтобы ящики для новогодних писем не переполнялись, а снеговик-почтовик на специальном автобусе доставит все послания в московскую усадьбу Деда Мороза. Зимний волшебник ответит на все письма с указанным обратным адресом. Он отправит их до конца зимы", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе московской усадьбы Деда Мороза, всего в 2021 году специалисты установили 110 ящиков для писем в разных локациях города. В частности, почтовые ящики можно найти в следующих местах: в Центральном детском магазине на Лубянке, на смотровой площадке Panorama 360 в "Москва-Сити", на верхней станции "Воробьевы горы" Московской канатной дороги и других местах.

Онлайн-почта

Также заработает онлайн-почта волшебника. Возможность отправлять письма в электронном виде появилась в прошлом году и вызвала у детей и их родителей огромный интерес. Большинство писем были получены именно в электронном виде.

"Ответ придет в течение двух-трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Его стоит заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в папку "Спам", - говорится в сообщении.

В прошлом году новогодняя почта работала на территории 31 зоны отдыха с 18 ноября по 15 января. Кроме того, послания принимали на сайте усадьбы и по обычной почте. Всего было получено 45 тыс. писем.