На Ставрополье увеличат поставки медицинского кислорода на 100 тонн

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья из-за увеличения коечного фонда для больных с коронавирусом договорились об увеличении поставок медицинского кислорода с российской компанией на 100 тонн. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Сегодня в Москве провел переговоры с Александром Будылиным, руководителем компании "Праксэа Рус", входящей в группу Linde. Эта компания сейчас поставляет в край медицинский кислород из трех регионов России. Обсудили пути возможного увеличения объемов поставок. Договорились о том, что они уже в ближайшее время будут увеличены, как минимум, на 100 тонн", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что на встрече были намечены новые шаги для развития сотрудничества.

"Ковидный коечный фонд в крае за прошедшие месяцы пришлось значительно увеличить. А значит растет и потребность в медицинском кислороде. Сегодня больницам края необходимо значительно больше, чем может производить регион. Поэтому очень важно обеспечивать внешние поставки кислорода и выстроить их бесперебойный график", - сообщил губернатор.

По его словам, необходимо не только обеспечивать текущие потребности, но и формировать запас. "Достаточный, чтобы в любой момент быть готовыми в полном объеме оказать медицинскую помощь всем, кто может в ней нуждаться. Для этого работаем с партнерами из разных регионов и даже стран", - добавил Владимиров.

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и "Ставролен". Министр здравоохранения края Владимир Колесников ранее сообщал журналистам, что собственных производственных мощностей региону не хватает - в край привозят медицинский кислород из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. В регионе прорабатывается возможность создания нового производства по выпуску медицинского кислорода.

О ситуации

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 106 669 случаев коронавируса, выздоровел 81 381 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 4 772 пациента.