Омская школа из-за проблем с отоплением перевела часть детей на дистанционное обучение

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Нехватка мазута для котельных Большереченского района Омской области, где установились двадцатиградусные морозы, стала причиной перевода на дистанционное обучение учеников 1-4-х классов Большереченской средней образовательной школы. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор школы Анатолий Куликов.

В среду Минэнерго Омской области сообщило о снижении температурного режима в соцобъектах и многоквартирных домах Большеречья, где проживают более 10 тыс. человек. Причиной стала нехватка топочного мазута, поставки которого были нарушены из-за долгов теплоснабжающих организаций за топливо. Дефицит мазута выявлен также в Омском и Тарском районах. На закрытие долгов правительство региона выделило 100 млн рублей.

"Во втором корпусе школы, где учатся 1-4 классы, температура опустилась ниже допустимого. Мы решили не рисковать и перевести с сегодняшнего дня этих детей на дистанционное обучение. Обещают, что уже сегодня вечером привезут мазут и начнут подавать тепло, поэтому эта мера буквально на сегодня-завтра", - сказал Куликов.

По его словам, в первом корпусе, где учатся остальные классы, сохраняется оптимальный температурный режим. Перевод младших классов на дистанционное обучение согласован с муниципалитетом.

В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов. В четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни аномально холодная погода до минус 29-31 градуса ожидается в ряде регионов Урала и Сибири, включая Омскую область.