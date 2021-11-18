Выручка крупнейшего парка Екатеринбурга выросла в два раза за два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Выручка Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге выросла в 2021 году более чем в два раза, до 80 млн рублей, по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщил в четверг на общероссийском форуме стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия" директор парка Павел Зубакин.

"В 2021 году за летний период "Парк Маяковского" заработал в два раза больше денежных средств, чем это случилось в 2019 году", - сказал он, отметив, что такой результат стал возможен, в частности благодаря пересмотру организационных вопросов, работы с агентами, арендаторами.

На представленной им презентации уточняется, что общая выручка парка в 2019 году составила 38 млн рублей (из них аттракционы агентов - 22%, аттракционы парка - 67%, общепит - 11%), в 2021 году - 80 млн рублей (из них аттракционы агентов - 60%, аттракционы парка - 21%, общепит - 11%).

В 2020 году выручка парка составила 23 млн рублей. "К сожалению, парк в это время не работал", - пояснил Зубакин.