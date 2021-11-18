В Ангарске развернут дополнительные ковидные койки из-за нехватки мест

В среду на сессии Законодательного собрания депутат Сергей Бренюк продемонстрировал видеоролик из ковидного госпиталя, развернутого на базе больницы №1 Ангарска. На этих кадрах пациенты лежат в коридоре. Депутат сообщил, что госпиталь переполнен, и в связи с этим обратился к Минздраву региона.

ИРКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Минздрав Иркутской области развернет дополнительные койки в больнице №1 Ангарска, в которой переполнен ковидный госпиталь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов организовал выезд специалистов министерства совместно с администрацией Ангарского городского округа в Ангарскую горбольницу №1, где сейчас располагается госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. <…> По результатам выезда в связи с сохраняющимся значительным поступлением пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, больница доукомплектовывается кроватями. Кроме того, запланировано изменение маршрутизации пациентов внутри стационара и проведена реорганизация приемного покоя", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что всего в Ангарске в настоящее время развернуто 650 ковидных коек. Госпитали заполнены не менее чем на 95% коечного фонда. Принято решение об увеличении общего коечного фонда госпиталей. В пресс-службе Минздрава ТАСС не смогли оперативно уточнить, какое количество дополнительных коек развернуто в ковидном госпитале на базе горбольницы №1 и в целом в городе.

По данным регионального оперштаба на 18 ноября, в Иркутской области за время пандемии подтверждено 132 127 случаев заражения новым коронавирусом. Текущая эпидситуация в регионе характеризуется самым высоким за все время пандемии ежесуточным приростом заболевших - порядка 590 человек. За последние сутки заболели 594 жителя. В больницах находятся 5 354 пациента. С начала пандемии выздоровели 109 769 человек, умерли 6 012.

В Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. С 3 ноября по 5 декабря 2021 года действует режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Введены QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус, для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун.