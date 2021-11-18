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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 1 407 заболевших ковидом за сутки. Это минимум с 1 октября

Число выздоровевших возросло на 2 003, до 497 920

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 407 против 1 691, до 566 839. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Число заразившихся оказалось минимальным с 1 октября, следует из данных штаба.

Число выздоровевших возросло на 2 003, до 497 920, число умерших - на 62, до 9 750.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 062 против 2 966 днем ранее, до 1 908 585.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 33 067 человек (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 7 204, до 1 709 871. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 165 647 человек.

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