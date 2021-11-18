В AstraZeneca рассказали о результатах испытаний препарата против ковида на основе антител

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. "Коктейль из антител", разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, на 83% снижает риск развития симптоматического течения заболевания COVID-19, а также защищает от его тяжелой формы и летальных исходов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба AstraZeneca по итогам проведенных испытаний.

В свою очередь отдельное исследование показало, что применение препарата AZD7442 на 88% сокращает риск смерти или развития тяжелого течения заболевания при условии начала лечения в течение трех дней с момента появления первых симптомов. Как уточняет пресс-служба, 90% участников испытания препарата - пациенты с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, в том числе с сопутствующими заболеваниями.

"Эти убедительные результаты дают уверенность в том, что эта комбинация антител длительного действия может обеспечить уязвимым пациентам длительную защиту, в которой они срочно нуждаются, чтобы наконец вернуться к своей повседневной жизни. Важно отметить, что в течение шести месяцев защита сохранялась среди участников [испытаний] с высоким уровнем риска развития побочных реакций в результате вакцинации, несмотря на волну распространения дельта-штамма", - сказал ведущий исследователь, профессор кафедры реанимации и интенсивной терапии в Университетском колледже Лондона Хью Монтгомери.

AstraZeneca в октябре сообщила, что ее "коктейль из антител" достиг цели в предотвращении развития тяжелой формы болезни от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В марте британско-шведская компания объявила, что поставит в США дополнительно 500 тыс. доз препарата AZD7442. Новое соглашение было заключено между компанией и Министерством здравоохранения и социальных служб США и Министерством обороны США. Оно основано на предыдущей договоренности, достигнутой в октябре 2020 года, о поставках 100 тыс. доз препарата.