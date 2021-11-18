Заполняемость трибун в Башкирии увеличили до 70% на матчах КХЛ и РПЛ

УФА, 18 ноября. /ТАСС/. Ограниченная из-за коронавируса заполняемость трибун на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других официальных спортивных мероприятий в Башкирии увеличена до 70%. При этом зрители должны быть вакцинированы или иметь справку о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе главы республики в четверг.

"Допускается увеличение численности зрителей матчей Российской футбольной премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных команд и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения, где они проходят. Для этого необходимо одновременное соблюдение следующих условий: допуск на матч только тех зрителей, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, наличие таких же документов у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия", - сказано в сообщении.

Такие мероприятия должны быть согласованы министерством спорта региона и Роспотребнадзором. Организаторы спортивных состязаний должны обеспечить контроль за соблюдением этих требований, добавили в пресс-службе.

В регионе запрещены массовые мероприятия с участием более 30 человек, введены QR-коды для посещения торговых центров, гипермаркетов площадью свыше 1 тыс. кв. м, фитнес-клубов, бассейнов, саун, кинотеатров, салонов красоты, розничных рынков, санаториев, ресторанов с количеством посадочных мест более 50, междугородних автобусов. Действует обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей старше 60 лет.

По состоянию на 17 ноября в республике подтверждено 97 615 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах лечится 766 пациентов, всего с выздоровлением выписаны 86 538 человек. С начала пандемии от коронавируса и его осложнений умерли 3 128 человек, из них 2 766 - старше 60 лет. Полностью вакцинированы 1 549 469 жителей, что составляет 62,4% от плана.