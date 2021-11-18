Почти 200 автобусов получат муниципалитеты Алтайского края до конца года

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты Алтайского края, остро нуждающиеся в новом трнансопрте для организации межрайонных перевозок, до конца 2021 года получат почти 200 новых автобусов, сообщает пресс-служба регионального Минтранса в четверг.

"Минтрансом Алтайского края совместно с администрациями был сформирован перечень из 56 муниципалитетов, в которых будут проведены мероприятия по обновлению автопарка. Из 193 автобусов 130 единиц марки ГАЗ и 63 единицы марки ПАЗ. Новый транспорт рассчитан на вместимость от 13 до 22 пассажиров и оснащен в соответствии с требованиями по безопасности для организации перевозок пассажиров в районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь транспорт будет поставлен в районы края до 10 декабря. В настоящее время проводится оформление документов для дальнейшей передачи автобусов в муниципалитеты.

"Проблема с пассажирским сообщением в муниципальных образованиях нам видна, благодаря покупке новых автобусов нам удастся решить вопросы транспортной доступности в районах. Предварительно была проведена работа по оптимизации маршрутов транспортной сети для того, чтобы наиболее эффективно использовать новые единицы. Сотрудники Министерства будет следить за тем, чтобы автобусы эксплуатировались исключительно по назначению и на благо людей", - цитирует пресс-центр начальника управления по транспорту Минтранса края Дмитрия Коровина.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил выделить из бюджета региона 500 млн рублей на приобретение новых автобусов для организации перевозок пассажиров в районах.

Ранее власти региона сообщали, что в крае остро стоит проблема муниципальных перевозок: порядка 20 муниципальных образований края не имеют никакого внутримуниципального транспорта. В сельских районах края проживают почти 1 млн человек, а населенные пункты значительно отдалены друг от друга. После этого губернатор Виктор Томенко поручил почти вдвое увеличить объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок - до 500 млн рублей.